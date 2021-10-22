Обухова (Казакова) Мария Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова (Казакова) Мария Миновна

Обухова (Казакова) Мария Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1941

Дата смерти

22.10.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1941

Отец: Казаков Мина Терентьевич

Мать: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Станислав Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Станислав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Станислав Васильевич

Смерть
22.10.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close