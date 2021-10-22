Обухова (Казакова) Мария Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1941
Дата смерти22.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1941
Рождение ребёнка
01.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Станислав Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Станислав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.2021