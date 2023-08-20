Обухов Станислав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Мария Миновна
Рождение ребёнка
02.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Мария Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Мария Миновна
Смерть
Неизвестно