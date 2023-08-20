Обухов Станислав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Станислав Васильевич

Обухов Станислав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Миновна

Рождение ребёнка
02.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Мария Миновна

Смерть
Неизвестно
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