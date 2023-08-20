Казакова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1908
Отец ребёнка: Казаков Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Ульяна Терентьевна
Отец ребёнка: Казаков Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Казаков Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Казаков Терентий
Смерть
1915
деревня Усушки Чаусского района Могилевской области