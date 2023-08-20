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Казакова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1908

Сын: Казаков Мина Терентьевич

Отец ребёнка: Казаков Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Ульяна Терентьевна

Отец ребёнка: Казаков Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Казаков Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Казаков Терентий

Смерть
1915
деревня Усушки Чаусского района Могилевской области
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