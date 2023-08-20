Ткачева (Казакова) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Казакова) Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Терентий

Мать: Казакова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Незнаем

Отец ребёнка: Ткачев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Ткачев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Ткачев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Антонина Гавриловна

Отец ребёнка: Ткачев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Полина Гавриловна

Отец ребёнка: Ткачев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Ткачев Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Гавриил

Смерть
Неизвестно
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