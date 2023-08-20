Ткачева (Казакова) Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Терентий
Мать: Казакова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Незнаем
Отец ребёнка: Ткачев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Антонина Гавриловна
Отец ребёнка: Ткачев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Полина Гавриловна
Отец ребёнка: Ткачев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Ткачев Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачев Гавриил
Смерть
Неизвестно