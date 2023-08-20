Ткачев Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачев Гавриил

Мать: Ткачева Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ткачева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ткачева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Надежда

Смерть
Неизвестно
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