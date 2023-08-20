Ткачев Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткачев Гавриил
Мать: Ткачева Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ткачева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ткачева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачева Надежда
Смерть
Неизвестно