Казаков Павел Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Терентий
Мать: Казакова Варвара
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Казакова Надежда Павлова
Мать ребёнка: Казакова Ольга
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Казакова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Зинаида Павлова
Мать ребёнка: Казакова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Ольга
Смерть
Неизвестно