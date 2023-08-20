Казакова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Казакова Надежда Павлова

Отец ребёнка: Казаков Павел Терентьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Казаков Леонид Павлович

Отец ребёнка: Казаков Павел Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Зинаида Павлова

Отец ребёнка: Казаков Павел Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Павел Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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