Казакова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Казакова Надежда Павлова
Отец ребёнка: Казаков Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Казаков Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Зинаида Павлова
Отец ребёнка: Казаков Павел Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно