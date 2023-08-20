Казаков Федор Минович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1934
Рождение ребёнка
22.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно