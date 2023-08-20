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Казаков Федор Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1934

Отец: Казаков Мина Терентьевич

Мать: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
22.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Татьяна Викторовна

Смерть
Неизвестно
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