Казакова (Юшкевич) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Федор Минович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Федор Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно