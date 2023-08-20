Казакова (Юшкевич) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Юшкевич) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Федор Минович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Федор Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Федор Минович

Смерть
Неизвестно
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