Сотников Давид Фетисов
Место рождения
Дата рождения23.06.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1818 ст.
Отец: Сотников Фетис Григорьев
Мать: Степанида Петрова
Бракосочетание
18.01.1839 ст.
Жена: Сотникова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
18.03.1847 ст.
Сын: Сотников Василий Давидович
Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сотникова Авдотья Давидовна
Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.
Сын: Сотников Степан Давидович
Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сотникова Матрёна Давидовна
Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
11.01.1858 ст.
Сын: Сотников Алексей Давидович
Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева
Смерть
Неизвестно