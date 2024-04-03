Сотников Давид Фетисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Давид Фетисов

Сотников Давид Фетисов

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.06.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1818 ст.

Отец: Сотников Фетис Григорьев

Мать: Степанида Петрова

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.01.1839 ст.

Жена: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сотников Фёдор Давидович

Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.03.1847 ст.

Сын: Сотников Василий Давидович

Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сотникова Авдотья Давидовна

Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.

Сын: Сотников Степан Давидович

Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сотникова Матрёна Давидовна

Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1858 ст.

Сын: Сотников Алексей Давидович

Мать ребёнка: Сотникова Дарья Яковлева

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close