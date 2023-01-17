Сотникова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Сотникова Матрёна Фетисовна

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сотников Дмитрий Фетисович

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сотникова Степанида Фетисовна

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сотникова Наталья Фетисовна

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1818 ст.

Сын: Сотников Давид Фетисович

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сотникова Ирина Фетисовна

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сотников Фома Фетисович

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сотников Пётр Фетисович

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сотникова Аграфена Фетисовна

Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Фетис Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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