Сотникова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Сотникова Матрёна Фетисовна
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сотников Дмитрий Фетисович
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сотникова Степанида Фетисовна
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сотникова Наталья Фетисовна
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
23.06.1818 ст.
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сотникова Ирина Фетисовна
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сотникова Аграфена Фетисовна
Отец ребёнка: Сотников Фетис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно