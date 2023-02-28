Сотникова (Рождественская) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Рождественская) Дарья Яковлевна

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Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Рождественский Яков Федорович

Мать: Авдотья Васильевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.01.1839 ст.

Муж: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сотников Фёдор Давидович

Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.03.1847 ст.

Сын: Сотников Василий Давидович

Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сотникова Авдотья Давидовна

Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.

Сын: Сотников Степан Давидович

Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сотникова Матрёна Давидовна

Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1858 ст.

Сын: Сотников Алексей Давидович

Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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