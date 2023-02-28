Сотникова (Рождественская) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Рождественский Яков Федорович
Мать: Авдотья Васильевна
Бракосочетание
18.01.1839 ст.
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович
Рождение ребёнка
18.03.1847 ст.
Сын: Сотников Василий Давидович
Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сотникова Авдотья Давидовна
Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.
Сын: Сотников Степан Давидович
Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сотникова Матрёна Давидовна
Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович
Рождение ребёнка
11.01.1858 ст.
Сын: Сотников Алексей Давидович
Отец ребёнка: Сотников Давид Фетисович
Смерть
Неизвестно