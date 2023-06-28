Веселова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1894
Дата смерти16.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894
Отец: Совков Иван Николаевич
Мать: Анна Илларионовна
Бракосочетание
С 1923 по 1928
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Романова (Веселова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Веселов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1930
Дочь: Минеева (Веселова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Веселов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1934
Сын: Веселов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Веселов Василий Григорьевич
Зарегистрирован: Акт N 18 от 31.03.1934 Адищевский сельсовет Семеновского района Ивановской промышленной области
Смерть
16.10.1971
Ул. Высокая, 17