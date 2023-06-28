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Веселова Мария Ивановна

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Место рождения

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

03.08.1894

Дата смерти

16.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894

Отец: Совков Иван Николаевич

Мать: Анна Илларионовна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
С 1923 по 1928

Муж: Веселов Василий Григорьевич

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Романова (Веселова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Веселов Василий Григорьевич

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: Минеева (Веселова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Веселов Василий Григорьевич

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1934

Сын: Веселов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Веселов Василий Григорьевич

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Зарегистрирован: Акт N 18 от 31.03.1934 Адищевский сельсовет Семеновского района Ивановской промышленной области
Смерть
16.10.1971
Ул. Высокая, 17

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