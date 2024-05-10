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Анна Илларионовна

Место рождения

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Илларион Дмитриев

Мать: Васса Андреевна

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Муж: Совков Иван Николаевич

Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: Веселова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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