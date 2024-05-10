Анна Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Илларион Дмитриев
Мать: Васса Андреевна
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: Веселова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Совков Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно