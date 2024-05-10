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Васса Андреевна

Место рождения

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Андрей Иванович

Мать: Устинья

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Агния Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Дмитриев

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С ?.04.1855 по ?.05.1856

Сын: Александр Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Дмитриев

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Дмитриев

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Феодора Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Матрона Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Дмитриев

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Параскева Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Дмитриев

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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