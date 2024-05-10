Васса Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Андрей Иванович
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Агния Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Дмитриев
Рождение ребёнка
С ?.04.1855 по ?.05.1856
Отец ребёнка: Илларион Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Феодора Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Матрона Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Параскева Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Дмитриев
Смерть
Неизвестно