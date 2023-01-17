Минеева (Веселова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Веселова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

02.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930

Отец: Веселов Василий Григорьевич

Мать: Веселова Мария Ивановна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1954

Дочь: Милюкова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович

Рождение ребёнка
07.07.?

Дочь: Шацкова Галина Витальевна

Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Виталий Иванович

Смерть
Неизвестно
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