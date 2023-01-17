Минеева (Веселова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930
Рождение ребёнка
12.04.1954
Дочь: Милюкова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович
Рождение ребёнка
07.07.?
Дочь: Шацкова Галина Витальевна
Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно