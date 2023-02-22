Милюкова (Минеева) Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюкова (Минеева) Наталья Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1954

Отец: Минеев Виталий Иванович

Мать: Минеева Антонина Васильевна

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