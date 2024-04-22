Долгорукова (Малиновская) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1811
Дата смерти14.08.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1811
Бракосочетание
18.01.1833
За супругами состояли до 500 душ в Раненбургском и Данковском уездах
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Долгоруков Владимир Ростиславович
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1841
Сын: Долгоруков Михаил Ростиславович
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Развод
Около 1843
Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматыв... Показать все
Место жительства
1845
По отзывам современников, была умной и образованной женщиной, ученица Погодина, совместно с которым перевела «Всеобщую историю для детей» Шлецера. Подруга молодости Н. Н. Гончаровой, присутствовала у ... Показать все
Место жительства
После 1867
В последние годы жила в своём имении Огарёвка, Богородицкий уезд, Тульская губерния.
Смерть
14.08.1872