Долгорукова (Малиновская) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Малиновская) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.11.1811

Дата смерти

14.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1811

Отец: Малиновский Алексей Фёдорович

Мать: Исленьева Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
18.01.1833

Муж: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
За супругами состояли до 500 душ в Раненбургском и Данковском уездах
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1837

Сын: Долгоруков Владимир Ростиславович

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1841

Сын: Долгоруков Михаил Ростиславович

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Около 1843

Муж: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматыв... Показать все
Место жительства
1845
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По отзывам современников, была умной и образованной женщиной, ученица Погодина, совместно с которым перевела «Всеобщую историю для детей» Шлецера. Подруга молодости Н. Н. Гончаровой, присутствовала у ... Показать все
Место жительства
После 1867
Огаревка, Узловский муниципальный район, Тульская область
В последние годы жила в своём имении Огарёвка, Богородицкий уезд, Тульская губерния.
Смерть
14.08.1872
Огаревка, Узловский муниципальный район, Тульская область
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