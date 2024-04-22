Исленьева Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1770
Дата смерти16.04.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1770
Любимая двоюродная племянница и воспитанница княгини Екатерины Дашковой, Анна Петровна принимала участие в сватовстве Пушкина и была посаженой матерью невесты на его свадьбе.
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
19.11.1811
Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Малиновский Алексей Фёдорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.04.1847