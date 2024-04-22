Исленьева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсленьева Анна Петровна

Исленьева Анна Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.02.1770

Дата смерти

16.04.1847

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Любимая двоюродная племянница и воспитанница княгини Екатерины Дашковой, Анна Петровна принимала участие в сватовстве Пушкина и была посаженой матерью невесты на его свадьбе.
Бракосочетание
1809

Муж: Малиновский Алексей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1811

Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Малиновский Алексей Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.04.1847
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close