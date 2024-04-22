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Малиновский Алексей Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.03.1762

Дата смерти

20.11.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Родился в семье протоиерея, законоучителя Московского университета Фёдора Авксентьевича Малиновского.
Образование
1771
Москва, город федерального значения Москва
Определён в университетскую гимназию, где вскоре стал одним из лучших учеников. Увлекался историей, географией, русской литературой, иностранными языками.
Образование
1775
Москва, город федерального значения Москва
Произведён в студенты Московского университета.
Работа или профессия
15.10.1778
Москва, город федерального значения Москва
Успешно окончил университет и поступил в Межевую канцелярию Коллегии иностранных дел.
Работа или профессия
?.03.1780
Москва, город федерального значения Москва
Актуариус (архивариус) Архива Коллегии иностранных дел
Работа или профессия
1783
Москва, город федерального значения Москва
Переводчик Архива Коллегии иностранных дел
Работа или профессия
1799
Москва, город федерального значения Москва
Будучи страстным любителем театра, Малиновский сам написал либретто к опере Ф. К. Блима «Старинные святки» (1800), которая пользовалась большим успехом.
Работа или профессия
?.05.1803
Коллежский советник и помощник управляющего Архивом
Работа или профессия
?.05.1805
Москва, город федерального значения Москва
Статский советник
Бракосочетание
1809

Жена: Исленьева Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
?.09.1810
Москва, город федерального значения Москва
Действительный статский советник
Работа или профессия
С 1810 по 1826
Москва, город федерального значения Москва
Главный смотритель и устроитель странноприимного дома графа Н.П.Шереметева
Рождение ребёнка
19.11.1811

Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Исленьева Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1812
Во время войны с Наполеоном Архив под его руководством был вывезен из Москвы сначала во Владимир, а затем в Нижний Новгород.
Работа или профессия
С ?.09.1814 по 20.11.1840
Москва, город федерального значения Москва
Главный управляющий Архивом Коллегии иностранных дел. За это время сформировалось поколение образованной московской молодёжи — «архивные юноши». Одновременно назначен редактором по печатанию государст... Показать все
Работа или профессия
?.12.1819
Москва, город федерального значения Москва
Сенатор по департаменту уголовных дел.
Работа или профессия
После 1822
Москва, город федерального значения Москва
Тайный советник. За заслуги в области историографии и археографии избран членом Российской Академии Наук и председателем Общества истории и древностей Российских. Являлся членом Московского университе... Показать все
Смерть
20.11.1840
Москва, город федерального значения Москва
Умер, состоя на службе. Похоронен на кладбище Ново-Иерусалимского монастыря.
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