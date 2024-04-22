Малиновский Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.03.1762
Дата смерти20.11.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1762
Родился в семье протоиерея, законоучителя Московского университета Фёдора Авксентьевича Малиновского.
Образование
1771
Определён в университетскую гимназию, где вскоре стал одним из лучших учеников. Увлекался историей, географией, русской литературой, иностранными языками.
Образование
1775
Произведён в студенты Московского университета.
Работа или профессия
15.10.1778
Успешно окончил университет и поступил в Межевую канцелярию Коллегии иностранных дел.
Работа или профессия
?.03.1780
Актуариус (архивариус) Архива Коллегии иностранных дел
Работа или профессия
1783
Переводчик Архива Коллегии иностранных дел
Работа или профессия
1799
Будучи страстным любителем театра, Малиновский сам написал либретто к опере Ф. К. Блима «Старинные святки» (1800), которая пользовалась большим успехом.
Работа или профессия
?.05.1803
Коллежский советник и помощник управляющего Архивом
Работа или профессия
?.05.1805
Статский советник
Бракосочетание
1809
Жена: Исленьева Анна Петровна
Работа или профессия
?.09.1810
Действительный статский советник
Работа или профессия
С 1810 по 1826
Главный смотритель и устроитель странноприимного дома графа Н.П.Шереметева
Рождение ребёнка
19.11.1811
Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Исленьева Анна Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1812
Во время войны с Наполеоном Архив под его руководством был вывезен из Москвы сначала во Владимир, а затем в Нижний Новгород.
Работа или профессия
С ?.09.1814 по 20.11.1840
Главный управляющий Архивом Коллегии иностранных дел. За это время сформировалось поколение образованной московской молодёжи — «архивные юноши». Одновременно назначен редактором по печатанию государст... Показать все
Работа или профессия
?.12.1819
Сенатор по департаменту уголовных дел.
Работа или профессия
После 1822
Тайный советник. За заслуги в области историографии и археографии избран членом Российской Академии Наук и председателем Общества истории и древностей Российских. Являлся членом Московского университе... Показать все
Смерть
20.11.1840
Умер, состоя на службе. Похоронен на кладбище Ново-Иерусалимского монастыря.