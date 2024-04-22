Долгоруков Ростислав Алексеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1805
Дата смерти31.08.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1805
Титул: князь
Образование
1815
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Военная служба
14.05.1821
Поступил корнетом в л.-гв. Уланский полк вел. кн. Михаила Павловича
Военная служба
15.02.1827
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: поручик гвардии
Военная служба
26.02.1828
Уволен по домашним обстоятельствам
Военная служба
19.05.1829
Вновь поступил в тот же л.-гв. Уланский полк
Военная служба
С 17.11.1830
Участвовал в военных действиях против польских мятежников
Военная служба
13.02.1831
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: поручик гвардии Награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом за отличие в сражении при с. Грохово
Военная служба
29.11.1831
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: ротмистр
Бракосочетание
18.01.1833
За супругами состояли до 500 душ в Раненбургском и Данковском уездах
Военная служба
09.02.1834
Уволен по домашним обстоятельствам
Военная служба
06.12.1834
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: поручик гвардии Однополчанин Лермонтова и Ивана Гончарова, среднего брата Натальи Николаевны Пушкиной. Хорошо знал А. С.... Показать все
Место жительства
06.09.1835
Разделил имение отца с матерью братьями
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Военная служба
28.01.1837
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: штабс-ротмистр
Рождение ребёнка
1837
Сын: Долгоруков Владимир Ростиславович
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Пушкин, Царскосельский уезд
Военная служба
06.12.1839
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: ротмистр
Военная служба
23.01.1840
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: ротмистр Вышел в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром
Военная служба
29.02.1840
Причислен к МВД, переименован в надворные советники
Рождение ребёнка
31.07.1841
Сын: Долгоруков Михаил Ростиславович
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Место жительства
10.12.1841
Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии, 15.11.1853 Внесён в V ч. ДРК Московской губернии
Развод
Около 1843
Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматыв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.1849
Одесса, Одеська область
Скончался полковником в отставке