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Писарев Иван Яковлевич

Место рождения

Россия, с.Путилово Шлиссельбургского уезда

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, с.Путилово Шлиссельбургского уезда
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Фрейман Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писарева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писарева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбаков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Анна

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