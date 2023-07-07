Писарев Иван Яковлевич
Место рожденияРоссия, с.Путилово Шлиссельбургского уезда
Дата рождения1876
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Фрейман Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писарева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писарева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна