(Писарева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Фрейман Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писарева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писарева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич