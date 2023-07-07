(Писарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Писарева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Фрейман Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писарева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писарева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбаков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Яковлевич

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