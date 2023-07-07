Фрейман (Писарева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейман (Писарева) Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1904

Дата смерти

27.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904

Отец: Писарев Иван Яковлевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
18.07.1927

Дочь: Каденская Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Фрейман Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1929

Сын: Андрианов Юрий Кириллович

Отец ребёнка: Фрейман Кирилл Петрович

Россия, Ленинградская область, Петрокрепость
Рождение ребёнка
19.04.1940

Сын: Егоров Борис Кириллович

Отец ребёнка: Фрейман Кирилл Петрович

Россия, Ленинградская область, пушкин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейман Кирилл Петрович

Смерть
27.12.1979
Пушкин, Царскосельский уезд