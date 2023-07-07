Фрейман (Писарева) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1904
Дата смерти27.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904
Отец: Писарев Иван Яковлевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
18.07.1927
Дочь: Каденская Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Фрейман Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1929
Сын: Андрианов Юрий Кириллович
Отец ребёнка: Фрейман Кирилл Петрович
Россия, Ленинградская область, Петрокрепость
Рождение ребёнка
19.04.1940
Отец ребёнка: Фрейман Кирилл Петрович
Россия, Ленинградская область, пушкин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1979
Пушкин, Царскосельский уезд