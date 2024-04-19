Мордвинова Домна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смерти18.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Мордвинова) Акулина Пимоновна
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мордвинов Николай Пимонович
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мордвинов Мануил Пимонович
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мордвинов Захар Пимонович
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Мордвинов Василий Пимонович
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Мордвинова) Федосья Пимоновна
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мордвинов Федор Пимонович
Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич
Смерть
18.11.1875