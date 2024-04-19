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Мордвинова Домна Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

18.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Мордвинова) Акулина Пимоновна

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мордвинов Иван Пимонович

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мордвинов Николай Пимонович

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мордвинов Мануил Пимонович

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мордвинов Захар Пимонович

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Мордвинов Василий Пимонович

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Мордвинова) Федосья Пимоновна

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мордвинов Федор Пимонович

Отец ребёнка: Мордвинов Пимон Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.11.1875
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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