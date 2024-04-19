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Мордвинов Пимон Савлельевич

Место рождения

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Мордвинов Савелий Дмитриевич

Мать: Мордвинова Анна Кузьминична

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Мордвинова) Акулина Пимоновна

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мордвинов Иван Пимонович

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мордвинов Николай Пимонович

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мордвинов Мануил Пимонович

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мордвинов Захар Пимонович

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Мордвинов Василий Пимонович

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Мордвинова) Федосья Пимоновна

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мордвинов Федор Пимонович

Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1863 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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