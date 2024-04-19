Мордвинов Пимон Савлельевич
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Мордвинова) Акулина Пимоновна
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мордвинов Николай Пимонович
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мордвинов Мануил Пимонович
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мордвинов Захар Пимонович
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Мордвинов Василий Пимонович
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Мордвинова) Федосья Пимоновна
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мордвинов Федор Пимонович
Мать ребёнка: Мордвинова Домна Наумовна
Смерть
1863 ст.