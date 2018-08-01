Котельников Михаил Владимирович 18.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельников Михаил Владимирович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.11.1938

Дата смерти

01.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1938

Отец: Котельников Владимир Матвеевич

Мать: Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.1963

Сын: Котельников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.2018
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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