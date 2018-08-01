Котельников Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.11.1938
Дата смерти01.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1963
Сын: Котельников Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.08.2018
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область