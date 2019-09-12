Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна 12.09.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.09.1918

Дата смерти

24.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1918

Отец: Усачев Дмитрий Данилович

Мать: Усачева (Комарова) Александра Степановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
14.09.1918
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1937

Муж: Котельников Владимир Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1938

Сын: Котельников Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Котельников Владимир Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.1941

Сын: Котельников Николай Владимирович

Отец ребёнка: Котельников Владимир Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
24.05.1994

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