Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1918
Дата смерти24.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1918
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.09.1918
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
18.11.1938
Сын: Котельников Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Котельников Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
11.01.1941
Сын: Котельников Николай Владимирович
Отец ребёнка: Котельников Владимир Матвеевич
Смерть
24.05.1994