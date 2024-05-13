Котельников Владимир Матвеевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1909
Дата смерти14.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
18.11.1938
Сын: Котельников Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.01.1941
Сын: Котельников Николай Владимирович
Мать ребёнка: Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна
Смерть
14.11.1943