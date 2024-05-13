Котельников Владимир Матвеевич 13.07.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельников Владимир Матвеевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.07.1909

Дата смерти

14.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1937

Жена: Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1938

Сын: Котельников Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.1941

Сын: Котельников Николай Владимирович

Мать ребёнка: Котельникова (Усачева) Анастасия Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
14.11.1943

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