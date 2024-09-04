Сухов Ераст Адрианов
Место рождения
Дата рождения07.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Сухов Адриан Григорьев
Мать: Сухова Татьяна Иванова
Дочь: (Сухова) Фекла Эрастова Ерастова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Сын: Сухов Константин Эрастов Ерастов
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Сын: Сухов Илья Эрастович
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Дочь: (Сухова) Татьяна Ерастова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Дочь: (Сухова) Агапия Ерастова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова
Дочь: (Сухова) Александра Ерастова
Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова