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Сухов Ераст Адрианов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1874 ст.

Отец: Сухов Адриан Григорьев

Мать: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни верхней Сарпалы крестьянин Адриан Григорьев и жена его Татьяна иванова,оба православные
Крещение
10.11.1874 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Кузьма Иванов и женка Дарья Абрамова
Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Жена: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених деревни Нератовки умершего крестьянина Адриана Григорьева сын Эраст,православный,первым браком (19 лет). Невеста села Уратьмы умершего крестьянина Митрофана Афонасьева дочь Евфимия,православная,... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.

Дочь: (Сухова) Фекла Эрастова Ерастова

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.

Сын: Сухов Константин Эрастов Ерастов

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1901 ст.

Сын: Сухов Илья Эрастович

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки запасной рядовой Ераст Адрианов Сухов и законная жена его Евфимия Митрофанова,оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1903 ст.

Сын: Сухов Антоний Ерастов

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Сын: Сухов Захарий Ерастов

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.

Дочь: (Сухова) Татьяна Ерастова

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.

Дочь: (Сухова) Агапия Ерастова

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.

Сын: Сухов Василий Эрастович

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Дочь: (Сухова) Александра Ерастова

Мать ребёнка: Сухова (Лебедева) Евфимия Митрофанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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