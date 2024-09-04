Сухова Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: Иван Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1863 ст.
Деревни верхней Сарпалы временнообязанного крестьянина Григория Васильева сын Адриан,православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Деревни Большого Батраса временнообязанного крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.
Дочь: (Сухова) Екатерина Андрианова
Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев
Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.
Дочь: Ермолаева (Сухова) Гликерия Андреянова
Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.
Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев
Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.
Сын: Сухов Ераст Адрианов
Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев
деревни верхней Сарпалы крестьянин Адриан Григорьев и жена его Татьяна иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно