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Сухова Татьяна Иванова

Место рождения

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: Иван Никифорович

Мать: не указана

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Муж: Сухов Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы временнообязанного крестьянина Григория Васильева сын Адриан,православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Деревни Большого Батраса временнообязанного крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.

Дочь: (Сухова) Екатерина Андрианова

Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.

Дочь: Ермолаева (Сухова) Гликерия Андреянова

Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.

Сын: Сухов Афанасий Андрианов

Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.

Сын: Сухов Тарасий Андриянов

Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.

Сын: Сухов Ераст Адрианов

Отец ребёнка: Сухов Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни верхней Сарпалы крестьянин Адриан Григорьев и жена его Татьяна иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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