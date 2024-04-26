Ермолаева Гликерия Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Гликерия Андреянова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1867 ст.

Дата смерти

09.11.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Муж: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.

Сын: Ермолаев Иван 1 Ильин

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1891 ст.

Сын: Ермолаев Михаил Ильин

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1893 ст.

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1895 ст.

Дочь: Емельянова Мария Ильина

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.11.1898 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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