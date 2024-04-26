Ермолаева Гликерия Андреянова
Место рождения
Дата рождения10.06.1867 ст.
Дата смерти09.11.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1867 ст.
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Рождение ребёнка
26.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Рождение ребёнка
07.12.1893 ст.
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Рождение ребёнка
23.07.1895 ст.
Дочь: Емельянова Мария Ильина
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Смерть
09.11.1898 ст.
от чахотки