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Сухов Адриан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

21.05.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: Сухов Григорий Васильев

Мать: Сухова Фекла Матвеева

Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Жена: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы временнообязанного крестьянина Григория Васильева сын Адриан,православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Деревни Большого Батраса временнообязанного крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.

Дочь: (Сухова) Екатерина Андрианова

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.

Дочь: Ермолаева (Сухова) Гликерия Андреянова

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.

Сын: Сухов Афанасий Андрианов

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.

Сын: Сухов Тарасий Андриянов

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.

Сын: Сухов Ераст Адрианов

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни верхней Сарпалы крестьянин Адриан Григорьев и жена его Татьяна иванова,оба православные
Смерть
21.05.1875 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки Деревни верхней Сарпалы крестьянин Адриан Григорьев (30 лет)

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