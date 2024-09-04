Сухов Василий Эрастович
Место рождения
Дата рождения26.01.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911 ст.
Крещение
30.01.1911 ст.
Военная служба
27.07.1941
Сайт "Память народа" Сухов Василий Ерастович (Эрастович) Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1911 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 27.07.1941 Причина выбытия: попал в плен (освобожд... Показать все
Концлагерь
27.07.1941
б/п,2кл.К-з"Кр.Кустарь"-рядов.колхозник. Служил в СА в 1933-1935гг стрелком. Моб. в 1941 г. Заинским РВК, ряд. и с 6.1941г. по 27.07.1941г. по Северо-Западном напрвлении. Попал в плен ,находясь в окру... Показать все
Демобилизация
1945
Сайт "Память народа" Сухов Василий Ерастович (Эрастович) Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1911 Воинское звание: красноармеец Причина выбытия: демобилизован Информация об архиве - Ис... Показать все
Демобилизация
16.11.1945
Сайт "Память народа" Сухов Василий Ерастович (Эрастович) Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1911 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 02.11.1945 Причина выбытия: демобилизован Дата ... Показать все
Смерть
Неизвестно