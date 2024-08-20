Лысенко-Петренко Андрей Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Лысенко Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна
Рождение ребёнка
02.06.1863
Сын: Лысенко Митрофан Андреевич
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Лысенко Прасковья (Параскева) Андреевна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна
Смерть
Неизвестно