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Лысенко-Петренко Андрей Никитович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Мать: Лысенко-Петренко Марфа Григорьевна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Лысенко Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.06.1863

Сын: Лысенко Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Лысенко Прасковья (Параскева) Андреевна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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