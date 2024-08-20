Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Лысенко Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Андрей Никитович
Рождение ребёнка
02.06.1863
Сын: Лысенко Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Андрей Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Лысенко Прасковья (Параскева) Андреевна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Андрей Никитович
Смерть
Неизвестно