Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко Степанида Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко-Петренко Андрей Никитович

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Лысенко Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Андрей Никитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.06.1863

Сын: Лысенко Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Андрей Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Лысенко Прасковья (Параскева) Андреевна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Андрей Никитович

Смерть
Неизвестно

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