Лысенко-Петренко Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Второй брак для Никиты. Кто была первая жена, и остались ли от нее дети выяснить не удалось.
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лысенко-Петренко Андрей Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Лысенко-Петренко Ульяна Никитовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лысенко-Петренко Михаил Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Остапенко (Лысенко-Петренко) Мария Никитовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.07.1839

Дочь: Жежер (Лысенко-Петренко) Ефимия Никитовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBK-G?i=474&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.01.1841

Сын: Лысенко-Петренко Иван Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBN-2?i=502&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
20.02.1843

Сын: Лысенко-Петренко Василий Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SB8-X?i=538&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
21.08.1845

Дочь: Артёменко (Лысенко-Петренко) Василиса (Васса) Никитична

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYP-V?i=571&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.01.1848

Сын: Лысенко-Петренко Емельян Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYB-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.01.1851

Дочь: Лысенко-Петренко Мелания Никитовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYL-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.01.1853

Дочь: Лысенко-Петренко Ксения Никитовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSS-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
30.10.1857

Сын: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9X-H?cc=4133834
Смерть
Неизвестно

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