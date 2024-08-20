Лысенко-Петренко Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Сын: Лысенко-Петренко Андрей Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Дочь: Лысенко-Петренко Ульяна Никитовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Сын: Лысенко-Петренко Михаил Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Дочь: Остапенко (Лысенко-Петренко) Мария Никитовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Дочь: Жежер (Лысенко-Петренко) Ефимия Никитовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Сын: Лысенко-Петренко Иван Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Сын: Лысенко-Петренко Василий Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Дочь: Артёменко (Лысенко-Петренко) Василиса (Васса) Никитична
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Сын: Лысенко-Петренко Емельян Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Дочь: Лысенко-Петренко Мелания Никитовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Дочь: Лысенко-Петренко Ксения Никитовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович
Сын: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Никита Захарович