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Коровин Ермил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Коровин Семен Тимофеевич

Мать: Коровина Матрона Ивановна

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Ермиловна

Мать ребёнка: Коровина Марфа Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Марфа Никитична

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1832
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