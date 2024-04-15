Коровин Ермил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Ермиловна
Мать ребёнка: Коровина Марфа Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Марфа Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832