Коровина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Коровин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Коровин Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Коровин Семен Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно