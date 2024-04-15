Коровина Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Коровин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Коровин Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Коровин Ермил Семенович

Отец ребёнка: Коровин Семен Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Семен Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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