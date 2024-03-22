Шороховъ Варфоломей
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Шороховъ Яковъ
Мать: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Шорохова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шороховъ Иванъ
Мать ребёнка: Шорохова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шорохова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорохова Наталья Иванова