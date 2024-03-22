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Шороховъ Варфоломей

Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шороховъ Яковъ

Мать: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Шорохова Наталья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Наталья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шорохова Наталья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Наталья Иванова

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