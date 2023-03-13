Шорохова Офимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохова Офимья Иванова

Шорохова Офимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шороховъ Варфоломей

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шороховъ Афонасий

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шороховъ Николай

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шороховъ Тимофей

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Яковъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close