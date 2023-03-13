Шорохова Офимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шороховъ Варфоломей
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шороховъ Афонасий
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шороховъ Николай
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шороховъ Тимофей
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Шороховъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шороховъ Яковъ