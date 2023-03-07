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Шороховъ Яковъ

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Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шороховъ Иванъ

Мать: Шорохова Наталья Карпова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шороховъ Варфоломей

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шороховъ Афонасий

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шороховъ Николай

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шороховъ Тимофей

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Офимья Иванова

Смерть
1850
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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