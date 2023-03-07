Шороховъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Шороховъ Иванъ
Мать: Шорохова Наталья Карпова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шороховъ Варфоломей
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шороховъ Афонасий
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шороховъ Николай
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шороховъ Тимофей
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Шорохова Офимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорохова Офимья Иванова
Смерть
1850