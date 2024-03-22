Шорохова Наталья Карпова
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шороховъ Яковъ
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шороховъ Елисей
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шороховъ Константинъ
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шороховъ Иванъ