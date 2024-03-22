Шорохова Наталья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Наталья Карпова

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шороховъ Яковъ

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шороховъ Елисей

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шороховъ Константинъ

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Иванъ

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