Шорохова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шороховъ Варфоломей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шороховъ Иванъ
Отец ребёнка: Шороховъ Варфоломей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Шороховъ Варфоломей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шороховъ Варфоломей