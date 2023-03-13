Шорохова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохова Наталья Иванова

Шорохова Наталья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шороховъ Варфоломей

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ Варфоломей

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шороховъ Варфоломей

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Варфоломей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close