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Матвей Романович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Роман Матвеевич

Мать: Шелепина Марфа Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
12.01.1860

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1863

Сын: Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степановна

Смерть
До 1867
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