Матвей Романович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
12.01.1860
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
03.04.1863
Сын: Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степановна
Смерть
До 1867