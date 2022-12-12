Шелепина (Шелепина) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти14.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
07.02.1815
Муж: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
23.11.1815
Сын: Александр Романович
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Оксинья Романовна
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ефросинья Романовна
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Федор Романович
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Матвей Романович
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татиана Романовна
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
13.09.1836
Сын: Михаил Романович
Отец ребёнка: Роман Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1866
Причина смерти: от старости