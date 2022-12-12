Шелепина (Шелепина) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина (Шелепина) Марфа Григорьевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1796

Дата смерти

14.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шелепин Григорий Михайлович

Мать: Шелепина Наталия Обрамовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1815

Муж: Роман Матвеевич

Рождение ребёнка
23.11.1815

Сын: Александр Романович

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Оксинья Романовна

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ефросинья Романовна

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Федор Романович

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Матвей Романович

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татиана Романовна

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1836

Сын: Михаил Романович

Отец ребёнка: Роман Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.07.1866
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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