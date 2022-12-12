Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Романович

Рождение ребёнка
12.01.1860

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1863

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.04.1867

Муж: Федор Филиппович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Романович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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