Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Романович
Рождение ребёнка
12.01.1860
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Романович
Рождение ребёнка
03.04.1863
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Романович
Бракосочетание
30.04.1867
Муж: Федор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно