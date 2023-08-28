Полянских Фрол Николаев
Место рождения
Дата рождения16.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1887
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: (Матюхина) Елена Никанорова
Бракосочетание
03.06.1913
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Матюхина) Елена Никанорова
Рождение ребёнка
30.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Матюхина) Елена Никанорова
Смерть
Неизвестно