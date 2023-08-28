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Полянских Фрол Николаев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1887

Отец: Полянских Николай Александров

Мать: Полянских Евдокия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Полянских Макар Фролов

Мать ребёнка: (Матюхина) Елена Никанорова

Бракосочетание
03.06.1913

Жена: (Матюхина) Елена Никанорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Матюхина) Елена Никанорова

Рождение ребёнка
30.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Матюхина) Елена Никанорова

Смерть
Неизвестно

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