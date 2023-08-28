(Матюхина) Елена Никанорова
Место рождениядеревня Писаревка Землянского уездп
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Матюхин Никанор Арсентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Полянских Фрол Николаев
Бракосочетание
03.06.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полянских Фрол Николаев
Рождение ребёнка
30.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полянских Фрол Николаев
Смерть
Неизвестно