(Матюхина) Елена Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матюхина) Елена Никанорова

Место рождения

деревня Писаревка Землянского уездп

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Матюхин Никанор Арсентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Полянских Макар Фролов

Отец ребёнка: Полянских Фрол Николаев

Бракосочетание
03.06.1913

Муж: Полянских Фрол Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянских Фрол Николаев

Рождение ребёнка
30.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянских Фрол Николаев

Смерть
Неизвестно

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