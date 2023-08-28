Матюхин Никанор Арсентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхин Никанор Арсентьев

Место рождения

деревня Писаревка Землянского уездп

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Писаревка Землянского уездп
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Елена Никанорова

Мать ребёнка: не указана

деревня Писаревка Землянского уездп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Никифор Никаноров

Мать ребёнка: не указана

деревня Писаревка Землянского уездп
Смерть
Неизвестно
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