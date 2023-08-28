Матюхин Никанор Арсентьев
Место рождениядеревня Писаревка Землянского уездп
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Писаревка Землянского уездп
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Елена Никанорова
Мать ребёнка: не указана
деревня Писаревка Землянского уездп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Никифор Никаноров
Мать ребёнка: не указана
деревня Писаревка Землянского уездп
Смерть
Неизвестно